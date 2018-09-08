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Aksaray'da otobüs faciası: 6 ÖLÜ 44 YARALI

İstanbul’dan Gaziantep’e gitmek üzere 46 yolcu ve 4 mürettebat ile yola çıkan yolcu otobüsü, saat 03.45 sıralarında Aksaray’a 15 kilometre kala sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Feci kazada 1'çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı

08 Eylül 2018 Cumartesi 17:46
Aksaray'da otobüs faciası: 6 ÖLÜ 44 YARALI

Aksaray’da otobüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi de yaralandı. Kaza, Aksaray Ankara Karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Önceki gün saat 17.00’de İstanbul’dan Gaziantep’e gitmek üzere 46 yolcu ve 4 mürettebat ile yola çıkan Mahmut Tuşgul (49) idaresindeki 27 PB 712 plakalı yolcu otobüsü, saat 03.45 sıralarında Aksaray’a 15 kilometre kala Ortaköy Yol Kavşağı’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Yolcu otobüsü yaklaşık 25 metre sürüklenerek durabilirken, kaza polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Bunun üzerine harekete geçen 112 Acil Yardım ekipleri, İtfaiye, İl Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olay yerine intikal etti.

Çok sayıda ambulansın sevk edildiği olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri bir başka kazanın yaşanmaması için yolda geniş güvenlik önlemleri aldı.

Otobüsteki yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastanelere kaldırılırken, sıkışan yaralılar itfaiye, AFAD ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştıkları yerden kurtarıldı.

Olay yerine gelen vinç ile otobüs devrildiği yerden kaldırılırken, korkunç manzara otobüsün kalkması ile ortaya çıktı. Otobüsün altında kalan 1’i çocuk 6 kişinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 44 yaralı tedavi altına alınırken, 6 yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

İHA

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