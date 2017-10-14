Akü hırsızları polisten kaçamadı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesinde son dönemde halk otobüsü ve kamyonetlerden akü hırsızlıklarının arttığı ihbarı üzerine geniş çaplı çalışma başlattı. Hırsızlıkların olduğu bölgelerdeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, zanlıların kimliklerini belirledi. Polis, takibe aldığı S.H.(26) ve D.H.(23) kardeşleri akü hırsızlığı yaparken suçüstü yakaladı. Asayiş Şubede ifade işlemleri tamamlanan iki kardeş adliyeye sevk edildi.

İHA