Alacağını alamayınca iş makinelerini yaktı

Antalya'da aralarında alacak verecek davası olduğu gerekçesiyle A. K. isimli bir kişi, 2 iş makinesini ile bir otomobili kundakladı. Araç sahipleri yüz bin lira üzerinde zarar ettiklerini söylerken, aracı yaktığı iddia edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, önceki gece Manavgat’ın 3 ayrı noktasında meydana geldi. Aksaz altı Ulualan mevkiinde park halindeki Hayri Yüksel’e ile Seydi İnce’ye ait iş makineleri ve yine Seydi İnce’nin Yukarı Pazarcı Mahallesi Eski Akseki Caddesindeki evinin önünde bulunan 07 F 6672 plakalı otomobili yanarak kullanılmaz hale getirildi.

Olayın ardından güvenlik güçleri tarafından başlatılan çalışma ve güvenlik kamerası görüntülerinden olayı gerçekleştiren kişinin A. K. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan A. K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Olayın alacak-verecek meselesi yüzünden meydana geldiğini iddia eden araç sahiplerinden Seydi İnce, “18 bin lirayı bulan alacağımızı istediğimiz için böyle bir olay gerçekleştirdi. Şu anki zararım 75-80 bin lira dolayında. Hayri Yüksel’in zararı da 60-65 bin lira dolayında. Yakalanan zanlının yaptıklarının cezasını çekmesini istiyorum” dedi.