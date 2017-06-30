Alacak verecek meselesi kardeş kanı akıttı

Kayseri 'de bir şahıs, alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı kardeşi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürdü.

Önceki akşam saatlerinde meydana gelen olayda K.Ç., (22) ağabeyi A.Ç.'nin (37) Germir Mahallesi'nde bulunan evine gitti. Burada alacak-verecek meselesi yüzünden tartışmaya başlayan kardeşler, otomobile binerek Sivas yönüne doğru hareket etti. Otomobilde de tartışma devam edince A.Ç., Kayseri-Sivas karayolu Beyazşehir Mahallesi üzerinde otomobili durdurarak aşağı indi. Tartışma büyüyünce K.Ç., yanında bulunan pompalı tüfekle ağabeyi A.Ç.'ye 4 el ateş etti. A.Ç., kanlar içinde yere yığılırken, çevredekiler tarafından durum yetkililere bildirildi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri A.Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, ağabeyini öldüren K.Ç. de polis ekiplerine teslim oldu. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis, arazide inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından A.Ç.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. K.Ç. de Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. İHA