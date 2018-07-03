06 ERN 77 ve 34 BMV 30 plakalı iki otomobil, Sivas-Erzincan karayolunun İmranlı ilçesi girişinde çarpıştı. Çarpışmanın ardından 06 ERN 77 plakalı otomobil alev aldı. Yanan araçta bulunan 2'si çocuk 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Bir kişi ise kaldırıldığı İmranlı Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer otomobilde bulunan 5 yaralı ise Sivas'taki hastanelere sevk edildi.
Alev alan araçta 5 kişi öldü
Sivas'ın İmranlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı
03 Temmuz 2018 Salı 17:06