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Alevler anneyi kızından ayırdı

Gaziantep'te bir evde çıkan yangında, annenin alevler arasında kalan 2 çocuğundan birini bulup kurtardığı, 2 yaşındaki kızını ise kurtaramadığı ortaya çıktı

10 Ocak 2018 Çarşamba 22:18
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Alevler anneyi kızından ayırdı

Yangın esnasında bir çocuğunu dışarı çıkaran anne, küçük çocuğunu ise kurtaramadı. Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Eyüpsultan Mahallesi 19. Cadde'de Mustafa Durusoy'un oturduğu 2 katlı binanın birinci katında Salı günü yangın çıktı. Olay sırasında televizyon izleyen 2 yaşındaki Cemre ve 5 yaşındaki ağabeyi Ferhat Durusoy ile mutfakta yemek yapan anneleri alevlerin arasında kaldı.

Ferhat'ı alevlerin arasından kurtarmayı başaran annenin, kızı Cemre'yi kurtarmak için yeniden alevlerin arasına girdiği ancak kızını kurtaramadığı belirlendi. Bu sırada olayı fark eden komşular da anne Hasret ve kızı Cemre'yi kurtarmak için eve girdi. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri de eve girerek, önce anne ve 2 komşusunu dışarı çıkardı.

Ekipler, vücudunun bir bölümünde yanıklar oluşan 2 yaşındaki Cemre'yi de bularak, dışarı çıkardı. Ağır yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Cemre tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen anne ve 2 komşusu ise Şehitkamil Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kurtarma çalışmasının ardından itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yapılan ilk incelemelere göre, yangının sobadan kaynaklandığı sanılıyor. Ekiplerin sobanın üstünün açık olduğunu tespit ettikleri öğrenildi. 

Kaldıkları eve 1 ay önce taşınmışlar

Bu arada Durusoy ailesinin yaklaşık 1 ay önce bu eve taşındıkları ve kiracı oldukları belirtildi. Kaldırıldığı hastanede vefat eden 2 yaşındaki Cemre'nin cenazesi ise Gaziantep Adli Tıp Kurumunda otopsiye alındı.  Otopsinin ardından küçük kızın cenazesi ailesine teslim edildi. Minik Cemre öğle namazını müteakiben Yeşilkent Mezarlığında defnedildi.
İHA

Anahtar Kelimeler:
GaziantepYangınAlevKız
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