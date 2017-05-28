Alkollü sürücü bahçıvana çarptı

Kemer ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde bahçıvan olarak çalışan 6 çocuk babası Mehmet Akburak’a (67) 13 Mayıs'ta iş çıkışı bisikletiyle Atatürk Bulvarı üzerinde giderken Rus uyruklu Angelina Mikhaylovna Samusenko idaresindeki 07 CTD 84 plakalı otomobil çarptı. Otomobilin çarpmasıyla havaya fırlayan ve 14 metre uzağa düşen Akburak ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla önce Kemer’deki özel bir hastaneye, daha sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırarak yoğun bakımda tedavi altına aldı.



Akburak’ın ağır yaralanmasına neden olduğu iddia edilen Angelina Mikhaylovna Samusenko ise kaza yerinden kaçtı. Plakası tespit edilen otomobille kısa sürede yakalanan Rus kadının yanında 1 yaşındaki çocuğunun da bulunduğu tespit edildi. Hastaneye götürülerek alkol muayenesinden geçirilen Samusenko'nun 3,64 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazadan sonra hazırlanan raporda tamamen kusurlu bulunan Rus sürücü, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

Aile, sürücünün tutuklanmasını istiyor

Mehmet Akburak’ın yakınları, kaza sırasında Akburak’ın kimlikleri, kartları ve cep telefonu yanında olduğu halde kimliği meçhul bir kimse olarak işlem yapıldığını, kendilerinin ortadan kaybolan babalarını ararken ertesi gün polisin bilgilendirmesiyle haberdar olduklarını belirterek tepki gösterdi.



Ağır yaralı olan Mehmet Akburak’ın eşi Hatice Akburak ve çocukları, yüksek düzeyde alkollü iken kaza yapan ve olay yerinden kaçan Rus sürücünün serbest kalmasına da tepki gösterdi. Aile, Kemer Cumhuriyet Savcılığına sürücünün tutuklanması için dilekçe verdi. Yoğun bakımdaki Mehmet Akburak’ın tedavisi sürüyor. İHA