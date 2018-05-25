Alkollü sürücü can aldı

Muğla’nın Menteşe ilçesi Yerkesik Mahallesinde alkollü kamyon sürücüsünün çarptığı iki kardeşten birisi öldü, diğeri ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası kaçan ve alkollü olduğu öğrenilen kamyon sürücüsü Jandarmanın titiz çalışması sonrası üç saatlik bir aradan sonra yakalandı.

Hürriyet Sarı yönetimindeki 48 NV 809 plakalı kamyon ile Akbük istikametinden Yerkesik istikametine seyir halinde iken karşı istikametten gelen sürücü Mehmet Berkant Özcan yönetimindeki 48 EN 718 plakalı motosiklet ile Kerimoğlu Türküsü Evi Mevkiinde çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Mehmet Berkant Özcan kaza mahallinde hayatını kaybetti.

Motosiklette yolcu olan sürücünün kardeşi İrem Özcan 112 Acil ambulansı ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı. Yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kazadan sonra kaza mahallinden kaçan kamyon sürücüsü yapılan çalışmalar sonucu 3 saat sonra yakalandı.

Menteşe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Trafik, Yerkesik Karakol ekibi ve Olay Yeri inceleme ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk incelemenin ardından sürücü Hürriyet Sarı Algı Mahallesinde yakalandı. Sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı. Kaza ile ilgili olarak sürücü Hürriyet Sarı jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İHA