Alkollü sürücü can aldı

Dolmabahçe-Bomonti Tünel çıkışında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı. Şişli, Dolmabahçe - Bomonti Tünel çıkışı Kasımpaşa istikametinde meydana gelen trafik kazası önceki gece meydana geldi. Gece saat 02.00 sıralarında Dolmabahçe - Bomonti tünelinde seyir halinde olan 34 RB 0663 plakalı otomobil sürücüsü Serkan Efe, direksiyon hâkimiyetini kaybederek tünel çıkışında bulunan bariyerlere çarptı.



Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan otomobil bariyerlere sürterek sürüklendik. Otomobil yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada ağır yaralanan Rıdvan Altun isimli vatandaşı çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Rıdvan Altun’un yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazada yaralanan Serhat Efe ve Tunahan Ergünöz isimli vatandaşlar ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Büyük bir gürültü duyduklarını ifade eden görgü şahidi, "Bir ses duydum. Gelip baktığımda bir kişinin yerde yattığını gördüm. Bağırıyordu. Ambulansı aradım hemen. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek yaralıyı alıp götürdü" diye konuştu.



Meydana gelen trafik kazasının ardından olay yerine gelen trafik polisi ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü Serkan Efe’nin yapılan alkol metre testi sonucunda 158 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Alkollü sürücü ifadesi alınmak üzere Feriköy Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. İHA