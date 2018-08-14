Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
93419
ALTIN
244.545
DOLAR
6.4985
STERLİN
8.0979
EURO
7.3766

Alkollü sürücü kaza yapınca kaçmak istedi

Hatay’da şehir merkezinde 100 kilometre hızla ilerlediği ve alkollü olduğu iddia edilen sürücü, önce kaza yaptı ardından alkolmetreye üflememek için kaçmaya çalıştı

14 Ağustos 2018 Salı 15:29
Alkollü sürücü kaza yapınca kaçmak istedi

Kaza, Hatay’ın Antakya ilçesinin işlek alanlarından olan Gündüz Caddesi'nde meydana geldi. 31 AV 555 plakalı araç sürücüsü Anıl Burak T., 100 kilometre hızla ilerlediği iddia edilen otomobiliyle park halinde duran bir otomobile ve büyükşehir belediyesi halk otobüsüne çarptı. Hava yastıkları açılan ve büyük hasar gören otomobilinden yara almadan çıkan avukat olduğu öğrenilen sürücü, polislerin gelmesiyle birlikte alkolmetreye üflememek için lüks otomobilini bırakarak kaçmaya çalıştı.

Kazaya şahit olanların polislere haber vermesiyle birlikte yakalanan avukat, daha sonra alkol testi yaptırmamakta direndi. Alkollü olduğu iddia edilen sürücünün yardımına gelen avukat arkadaşları, şahsı polislerin yanından uzaklaştırmaya çalıştı.

Yaşanan tartışma üzerine polis ekipleri sürücüyü gözaltına alarak kan testi üzerinden alkol testi için Hatay Devlet Hastanesine götürdü. Hastanede 1.59 promil alkollü çıkan Anıl Burak T.'nin ehliyetine 6 ay el konulurken, idari para cezası uygulandı. Kazada hasar gören diğer araç sürücülerinin şikayetçi olmadığı öğrenilirken kaza yapan araçlar çekici yardımıyla kaldırılarak caddede trafik normale döndü.
İHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sahte bankacılara operasyon  
Sahte bankacılara operasyon  
21 ilde FETÖ operasyonu
21 ilde FETÖ operasyonu
Hatalı park trafiği felç etti
Hatalı park trafiği felç etti
Bir fabrika daha cayır cayır yandı  
Bir fabrika daha cayır cayır yandı  
Kaçak şahin avcısı 4 Suriyeli yakalandı
Kaçak şahin avcısı 4 Suriyeli yakalandı
Şarampole devrilen araçta 1 kişi öldü
Şarampole devrilen araçta 1 kişi öldü
Uyuşturucu satıcıları dehşet saçtı
Uyuşturucu satıcıları dehşet saçtı
İstanbul'da hırsızlık operasyonu
İstanbul'da hırsızlık operasyonu
Beyoğlu'nda korkutan yangın
Beyoğlu'nda korkutan yangın
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim