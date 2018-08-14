Alkollü sürücü kaza yapınca kaçmak istedi

Kaza, Hatay’ın Antakya ilçesinin işlek alanlarından olan Gündüz Caddesi'nde meydana geldi. 31 AV 555 plakalı araç sürücüsü Anıl Burak T., 100 kilometre hızla ilerlediği iddia edilen otomobiliyle park halinde duran bir otomobile ve büyükşehir belediyesi halk otobüsüne çarptı. Hava yastıkları açılan ve büyük hasar gören otomobilinden yara almadan çıkan avukat olduğu öğrenilen sürücü, polislerin gelmesiyle birlikte alkolmetreye üflememek için lüks otomobilini bırakarak kaçmaya çalıştı.

Kazaya şahit olanların polislere haber vermesiyle birlikte yakalanan avukat, daha sonra alkol testi yaptırmamakta direndi. Alkollü olduğu iddia edilen sürücünün yardımına gelen avukat arkadaşları, şahsı polislerin yanından uzaklaştırmaya çalıştı.

Yaşanan tartışma üzerine polis ekipleri sürücüyü gözaltına alarak kan testi üzerinden alkol testi için Hatay Devlet Hastanesine götürdü. Hastanede 1.59 promil alkollü çıkan Anıl Burak T.'nin ehliyetine 6 ay el konulurken, idari para cezası uygulandı. Kazada hasar gören diğer araç sürücülerinin şikayetçi olmadığı öğrenilirken kaza yapan araçlar çekici yardımıyla kaldırılarak caddede trafik normale döndü.

İHA