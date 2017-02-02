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Alkollü sürücü TIR'a çarptı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde alkollü olduğu öne sürülen kamyonet sürücüsü önündeki seyir halinde olan TIR'a arkadan çarptı.

02 Şubat 2017 Perşembe 13:58
Alkollü sürücü TIR'a çarptı
Kazada can pazarı yaşandı. Kaza Orhangazi-Bursa karayolu çıkışındaki bir benzin istasyonu yakınlarında meydana geldi. Alkollü olduğu belirlenen D.C. (33) idaresindeki 61 RE 322 plakalı bir kamyonet, Orhangazi’den Bursa istikametine doğru seyir halindeyken aynı yönde giden Ekrem Can (56) idaresindeki 41 TN 641 plakalı bir TIR’a arkadan çarptı.
Çarpmanın ardından TIR'ın arkasında yaklaşık 100 metre sürüklenen kamyonette sürücü D.C. sıkıştı. Olay yerine sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonet içinde sıkışan ve 141 promül alkollü olduğu öne sürülen kamyonet sürücüsü yaklaşık 20 dakikalık bir çalışmanın ardından sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansa taşındı. Ağır yaralı sürücü Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. TIR'ın arkasına yapışan kamyonet ise çekici yardımı ile bulunduğu yerden çıkarılabildi. Kamyonetin ön kaputunun TIR'ın dorsesine yapışması ise kazanın şiddetini de gözler önüne serdi. İHA

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