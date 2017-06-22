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Alnında “enayi” yazan zehir taciri enselendi

Beyoğlu'nda merdivenlerde baygın halde yatan kadına uyuşturucu madde verdiği iddia edilen ve alnında “enayi” yazılı dövmesi olan uyuşturucu satıcısı, akşam saatlerinde Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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Alnında “enayi” yazan zehir taciri enselendi
Beyoğlu'nda merdivenlerde baygın halde yatan kadına uyuşturucu madde verdiği iddia edilen ve alnında “enayi” yazılı dövmesi olan uyuşturucu satıcısı, akşam saatlerinde Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde bir kadın bonzai komasına girmişti. Kadını bu hale getiren şahsın, alnında “enayi” yazısı, gözlerinde ise yaş şeklinde dövmesi olduğu iddia edilmişti. Bunun üzerine Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlilerince şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik yapılan çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma sonucunda belirtilen şahsın eşkaline uyan A.A (30) isimli erkek bir şahıs, Bereketzade Mahallesi Simsir sokak üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi Beyoğlu Taksim Polis Merkezi Amirliği'ne teslim etti. Adem A.'nin emniyetteki işlemlerini devam ettiği öğrenildi. Öte yandan şahsın “kasten yaralama” suçundan emniyette kaydının olduğu öğrenildi. İHA
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