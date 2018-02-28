Altan'a 5 yıl 11 ay hapis

Taraf Gazetesi Eski Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hüsrev Altan hakkında PKK terör örgütü propagandası yapmak ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçları kapsamında yapılan yargılama sonucu 5 yıl 11 ay hapis cezası verildi.

Duruşmada heyete karşı sarf ettiği olumsuz tavır sebebiyle Altan hakkında indirim de yapılmadı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan Altan, yazar olarak yazılarını ve ifadelerini kendisinin seçeceğini belirterek, şunları söyledi:

"Sur Mahallesi'nde (Diyarbakır) 13-14 yaşındaki askerle çatışan Kürt çocuklarına 'çocuk' dediğim için yargılıyorsunuz. Çocuklara çocuk diyemezmişim. 'Biz onlara çocuk demiyoruz, sen de demeyeceksin.' diyorsunuz. Sizin ne dediğiniz beni ilgilendirmiyor, ne diyeceğimi size soracak değilim. Onlar çocuktu, birçoğu da öldü. Çocuklara 'çocuk' dediğim için beni yargılayacağınıza 'Neden bu ülkede çocuklar ölüyor?' diye kendinize sorun. Çocuklara çocuk demek, suç değildir, çocukların öldürüldüğü bir ülke yaratmak suçtur. Birkaç oy fazla alabilmek için oradan oraya savrulan siyasilerin yanında yer almadığım için mi yargılayacaksınız?"