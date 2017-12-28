Altınları alamadan kaçtılar

İzmir'de bir kuyumcuya giren silahlı 2 kişi, direnen kuyumcuyu ayağından vurarak kaçtı. Olay, İzmir'in Bornova ilçesi Yeşilova Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda meydana geldi.

Kuyumcu Mustafa Tezcan, sabah iş yerine gelip dükkanı açtıktan sonra raflara altınları dizmeye başladı. Bu sırada kuyumcuya müşteri gibi iki kişi girdi. Şüphelilerden biri, belindeki silahı çıkarıp Tezcan'a doğrultarak altınları vermesini söyledi.

Mustafa Tezcan direnip altınları vermeyince soyguncu, Tezcan'ın ayağına iki el ateş etti. Seken kurşunlardan biri cama isabet etti. Ayağından yaralanan Tezcan yere düşerken, şüpheliler altınları almadan yaya olarak kaçtı. Sesler üzerine çevredeki esnaflar kuyumcuya geldi. Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri olay yeri çevresinde araştırma başlattı.

Yaralı kuyumcu sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Asayiş ekipleri olayla ilgili bir şüpheliyi yakalarken, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Vatandaşların kepenk arasından olay yerini görmek için sıraya girmesi ise dikkat çekti.

İHA