Aman dikkat! Kendinizi kurban etmeyin

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı ve Acil Tıp Uzmanları Derneği Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır, acil servislerin bayramlarda acemi kasaplarla dolduğunu, kurbanlıkların kasaplar ve ehil kişilere kestirilmesi gerektiğini belirterek, "Çocuğumuzu okul çağına geldiğinde okula, hastalandığında hastaneye götürürüz ama nedense kurbanımızı kendimiz kesmek istiyoruz. Bu, çok yanlış hareket. Bayramda kurbanlıklar varken kendimizi kurban etmeyelim." dedi.

Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle kurban bayramlarının ilk gününde acil servislere yoğun başvuru aldıklarını söyledi.

Bayramın ilk gününde acil servisleri acemi kasapların doldurduğuna dikkati çeken Çakır, şunları dile getirdi:

"Her kurban bayramında karşılaştığımız sorunlardan birisi acemi kasapların büyüklü küçüklü kesi yaralanmaları. Geçen yıl bayramın birinci gününde acil servisimize 100'ün üzerinde kesi vakası aldık. Vatandaşlar kurban keserken elini, kolunu ve bacağını kesiyor. Yine acemi kasaplardan büyük damar yaralanmaları nedeniyle ölümle sonuçlanacak ciddi yaralanmalı vakalar da oluyor. Bir hastamızı bu kazalardan dolayı ana damarlardan birisini kestiği için kaybettiğimizi hatırlıyorum."

Çakır, kurban kesiminin ciddi ve önemli bir iş olduğunu belirterek, bu işin vatandaşlar tarafından değil, kasaplar ve ehil kişilerce yapılmasının doğru olduğunu vurguladı.

Kurban Bayramı'nın son yıllarda yaz aylarına denk gelmesi sebebiyle mide ve bağırsak problemlerinin arttığı bilgisini veren Çakır, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı, son yıllarda yaz aylarına denk geldiği için bu aylarda enfeksiyon ve salgın türü hastalıklar baş gösteriyor. Kurban Bayramı'nın bu dönemde olması da risk faktörlerini daha da tetikliyor. Bu anlamda her şeyden önce kurbanlarımızı belediyelerin belirlediği alanlarda hijyene çok önem gösterip kestirmek gerekiyor. Kist ve diğer hastalıklar açısından kestireceğimiz hayvanın veteriner kontrolünden geçmesi önemli. Acil servislerimiz bayramlarda özellikle acemi kasaplarla doluyor.

Kurbanlıklar, kasaplar ve ehil kişilere kestirilmeli. Çocuğumuzu okul çağına geldiğinde okula, hastalandığında hastaneye götürürüz ama kurbanımızı nedense kendimiz kesmek istiyoruz. Bu, çok yanlış hareket. Bayramda kurbanlıklar varken kendimizi kurban etmeyelim."

Kurban etini hemen yemeyin

Çakır, kurbanlık hayvanı kestikten sonra etinin de hemen ve çokça yenmesinin mide ile bağırsak sorunlarını beraberinde getirdiğine işaret ederek, sıcak havalar yüzünden kurban etinin dinlendirildikten sonra tüketilmesini tavsiye etti.

Bayramlarda şeker, tatlı ve et gibi gıdaların aşırı tüketilmesi sonucu da acil servislere yoğun başvuru yapıldığını dile getiren Çakır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bayramlar genellikle millet olarak midemizi bayram ettirmeye çalıştığımız günler oluyor. Kurban bayramlarında acemi kasapların yanı sıra acil servislerimiz ziyafetler, et yemekleri, tatlılar ve şekerlerin kontrolsüz tüketilmesi sonucu mide ve bağırsak hastalığı şikayetleriyle doluyor. Kurban kesecek vatandaşlarımız: 'Siz kasap değilsiniz.' Kurban keserken kendinizi kurban etmeyin. Kurban keserken hem İslami hem de sağlık açısından bütün şartları yerine getirmeye özen gösterelim. Herkese kazasız, hayırlı ve huzurlu bayram diliyorum."