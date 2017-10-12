Ambulans kaza yaptı: 1 yaralı 

Kaza, Şanlıurfa-Mardin karayolunun Çamlıdere Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Viranşehir’den Şanlıurfa merkezine gelmekte olan ambulans, öğle yemeği için okula yemek taşıyan Casım Y.’nin kullandığı 46 BJ 771 plakalı minibüse çarptı. Kazada bir sağlık çalışanı hafif yaralandı. Yaralı olay yerine çağrılan bir başka ambulansla hastaneye sevk edilirken, kaza yapan ambulansta ise hasta bulunmadığı öğrenildi. Okula yemek taşıyan minibüsten yola dökülen ekmek ve yemek poşetleri toplanırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.