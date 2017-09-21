Ambulans yaşlı kadını ezdi

Yeşillik Caddesi'nde seyir halinde olan Arif Uğurlu idaresindeki 35 Y 7593 plakalı ambulans, yolun karşısına geçmek isteyen 57 yaşındaki Bilge Öztürk'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen talihsiz kadın, ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Öztürk, olay yerine intikal eden başka bir ambulans tarafından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Öztürk, yapılan müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Yaşlı kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, ambulans şoförü Arif Uğurlu, polis ekiplerince gözaltına alındı.