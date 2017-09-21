Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM KÜLTÜR DİN EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV
BİST
104001
ALTIN
145.831
DOLAR
3.5083
STERLİN
4.7609
EURO
4.1894

Ambulans yaşlı kadını ezdi

İzmir'in Konak ilçesinde, yaşlı bir kadın yolun karşısına geçmek isterken ambulansın çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, Aşık Veysel Mahallesi'nde meydana geldi

21 Eylül 2017 Perşembe 16:29
9 Okunma
Ambulans yaşlı kadını ezdi

Yeşillik Caddesi'nde seyir halinde olan Arif Uğurlu idaresindeki 35 Y 7593 plakalı ambulans, yolun karşısına geçmek isteyen 57 yaşındaki Bilge Öztürk'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen talihsiz kadın, ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Öztürk, olay yerine intikal eden başka bir ambulans tarafından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Öztürk, yapılan müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Yaşlı kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, ambulans şoförü Arif Uğurlu, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Anahtar Kelimeler:
IzmirYaşlı KadınAmbulansHastaneOlay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
8 ilçede 7 ayrı operasyon
8 ilçede 7 ayrı operasyon
Hafriyat kamyonu terör saçtı
Hafriyat kamyonu terör saçtı
Hurdacı çocuk başından vuruldu
Hurdacı çocuk başından vuruldu
Antalya’da feci kaza: 4 ÖLÜ
Antalya’da feci kaza: 4 ÖLÜ
Otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü
Otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü
Adliye önünde silahlı çatışma
Adliye önünde silahlı çatışma
Minik öğrenci dolabın altında kaldı
Minik öğrenci dolabın altında kaldı
Çocuk işçi hayatını kaybetti
Çocuk işçi hayatını kaybetti
Çevreci çiftin cinayet zanlısı intihar etti
Çevreci çiftin cinayet zanlısı intihar etti

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim