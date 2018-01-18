Ambulansla otomobil kavşakta çarpıştı

Kaza, Aksaray E-90 karayolu üzerinde Terminal Işıklı Kavşak'ta meydana geldi. Bir kamyon fabrikasına ait A.O. (38) idaresindeki hasta taşıyan ambulans, terminal kavşağına geldiğinde B.C.S. idaresindeki 68 DZ 606 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki sürücü ile ambulansta bulunan hasta S.Ö. (33), refakatçisi A.A. (44) ve otomobildeki A.A. (33) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası yola savrulan araçlar nedeniyle yolun bir kısmı trafiğe kapanırken, yoldan geçen jandarma ekipleri ikinci bir kazanın yaşanmaması için karayolunda güvenlik önlemleri aldı. Otomobilde bacağı sıkışan yaralı ise itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı.

Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İHA