Anadolu lisesinde dehşet

İstanbul Ataköy’de inşaat işçilerinin geçtiğimiz gün liseli kız öğrencilere laf atmasıyla başlayan olaylar devam ediyor. Okul yönetimine şikayet edilmesine rağmen iddiaya göre herhangi tedbir alınmayan lisede, İnşaat işçileriyle öğrenciler yine birbirine girdi. İnşaat işçileri bir öğrenciyi tornavida ile yaralarken, bir öğrenci de elini cama vurarak yaralandı.

Olay Bakırköy’de bulunan bir Anadolu lisesinde Çarşamba günü öğlen saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre okulda inşaat işi yapan işçiler bir gün önce okulda kız öğrencilere laf attığı gerekçesiyle öğrenciler ve işçiler arasında tartışma yaşandı. Tartışma araya giren öğretmenlerin sayesinde büyümeden yatıştırıldı. İnşaat işini üstlenen firma yetkilileri de yaşanan olayın ardından okulda çalışan işçileri değiştirdi. Ancak ertesi gün okulda öğrencilerle işçiler arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada bir öğrenci işçilerden birinin tornavida darbesiyle yaralanırken, bir öğrenci de elini cama vurarak kendisini yaraladı.

İşçiler gözaltına alındı

Yaşanan kavganın ardından okul yetkilileri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken okul çevresinde bulunan Mobil Okul Timleri’nde görevli polis memurları da hemen kavgaya müdahale etti. Ekiplerinin müdahalesiyle sonlanan kavganın ardından kavgaya karışan işçiler gözaltına alınarak karakola götürüldü. Yaralanan öğrenciler A. Ç. ve A.B.S ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Öğrencilerin çığlıkları ortalığı inletti

Öte yandan tüm bu yaşananlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde inşaat işçileri ellerinde fayanslar ve tornavidalarla öğrencilere saldırıyor. Okul bir anda karışırken, yerde yaralı yatan öğrenciye ilk müdahale okul arkadaşlarından geliyor. Öğrencilerin çığlıkları ise ortalığı inletiyor.

Olayın tanığı olan bir öğrenci ise yaşanan durumu okul yönetimine iletildiğini ancak okul yönetiminin ise öğrencilere konuyu uzatmamalarını söylediğini belirterek “Olay dün olmuş. Kız, müdür yardımcısına olayı anlatmış. Müdür yardımcısı da ‘olayı yaymayın biz olayı halledeceğiz’ demiş. Ben bunu duyduğum an bahçede zaten olay koptu. Bu olay çok saçma bir sürü öğrenci toplanıp işçileri dövebiliyor da okul denen bir şey yapamıyor” dedi. Öte yandan olayı duyan öğrenci okula gelen veliler ise çocuklarından haber almaya çalıştı. Veliler bir süre endişeli bir şekilde bekledi. İHA