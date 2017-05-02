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Anadolu yayıncıları hükümete seslendi

Ege TV’nin maddi olanaksızlıklardan dolayı kapanmasının ardından açıklama yapan Anadolu Yayıncılar Derneği, “Yüksek maliyetler ve TÜRKSAT uydu ücretlerinin fazla olması nedeniyle diğer medyalar da aynı durumla karşı karşıyadır. Anadolu medyası kepenklerini indirme noktasına gelmiştir” denildi

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Anadolu yayıncıları hükümete seslendi
Anadolu Yayıncılar Derneğince, Ege TV'nin yayın hayatının sona ermesine ilişkin, "Yüksek maliyetler ve TÜRKSAT uydu ücretlerinin fazla olması nedeniyle Anadolu medyası aynı durumla karşı karşıyadır. Yerel medyanın yaşadığı sıkıntılar hükümetimiz tarafından bir an evvel ele alınmalı ve gereken kolaylıklar sağlanmalıdır. Aksi takdirde birçok Anadolu medyası da kepenklerini indirme noktasına gelmiştir." değerlendirmesi yapıldı. 
Anadolu Yayıncılar Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, İzmir ve Ege Bölgesi'nde en çok izlenen televizyon kanallarından biri olan ve 23 yıldır yayın hayatını sürdüren Ege TV'nin önceki gece kapandığı ifade edildi. 
Ege TV Yönetim Kurulunun aldığı karar doğrultusunda kanalın yayın hayatını noktaladığı aktarılan açıklamada, "Uzun süredir maddi sıkıntılarla boğuşan kanalın yaklaşık 1 yıldır el değiştireceği de konuşuluyordu. 40'a yakın personelin işsiz kaldığı '1 Mayıs' günü unutulmayacaktır. Ege TV yöneticileri ve çalışanlarına Anadolu Yayıncılar Derneği olarak geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi. 
Anadolu'da maddi sıkıntılar içerisinde yayın hayatını sürdüren birçok kanal bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Yüksek maliyetler ve TÜRKSAT uydu ücretlerinin fazla olması nedeniyle Anadolu medyası aynı durumla karşı karşıyadır. Yerel medyanın yaşadığı sıkıntılar hükümetimiz tarafından bir an evvel ele alınmalı ve gereken kolaylıklar sağlanmalıdır. Aksi takdirde birçok Anadolu medyası da kepenklerini indirme noktasına gelmiştir." değerlendirmesi yapıldı.
Açıklamada şunlar kaydedildi: "Yetkili kurum ve kuruluşların bu konuda yapmış oldukları çalışmaları biliyoruz. Fakat yerel medya son dönemlerde nefes alacak durumda değildir. Bir an evvel gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Bugün Ege TV yarın Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve diğer Anadolu kanallarının da kepenk kapatmasına müsaade edilmemelidir." AA
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