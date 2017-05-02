Anadolu yayıncıları hükümete seslendi

Anadolu Yayıncılar Derneği nce, Ege TV'nin yayın hayatının sona ermesine ilişkin, "Yüksek maliyetler ve TÜRKSAT uydu ücretlerinin fazla olması nedeniyle Anadolu medyası aynı durumla karşı karşıyadır. Yerel medyanın yaşadığı sıkıntılar hükümetimiz tarafından bir an evvel ele alınmalı ve gereken kolaylıklar sağlanmalıdır. Aksi takdirde birçok Anadolu medyası da kepenklerini indirme noktasına gelmiştir." değerlendirmesi yapıldı.

Anadolu Yayıncılar Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, İzmir ve Ege Bölgesi'nde en çok izlenen televizyon kanallarından biri olan ve 23 yıldır yayın hayatını sürdüren Ege TV'nin önceki gece kapandığı ifade edildi.

Ege TV Yönetim Kurulunun aldığı karar doğrultusunda kanalın yayın hayatını noktaladığı aktarılan açıklamada, "Uzun süredir maddi sıkıntılarla boğuşan kanalın yaklaşık 1 yıldır el değiştireceği de konuşuluyordu. 40'a yakın personelin işsiz kaldığı '1 Mayıs' günü unutulmayacaktır. Ege TV yöneticileri ve çalışanlarına Anadolu Yayıncılar Derneği olarak geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Anadolu'da maddi sıkıntılar içerisinde yayın hayatını sürdüren birçok kanal bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Yüksek maliyetler ve TÜRKSAT uydu ücretlerinin fazla olması nedeniyle Anadolu medyası aynı durumla karşı karşıyadır. Yerel medyanın yaşadığı sıkıntılar hükümetimiz tarafından bir an evvel ele alınmalı ve gereken kolaylıklar sağlanmalıdır. Aksi takdirde birçok Anadolu medyası da kepenklerini indirme noktasına gelmiştir." değerlendirmesi yapıldı.