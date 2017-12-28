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Anaokulunda tavan çöktü

Mersin'in Erdemli ilçesinde Çeşmeli Anaokulu'nda bir sınıfın tavanından büyük bir parçanın düşmesi sonucu 4 öğrenci çeşitli yerlerinden yaralandı

28 Aralık 2017 Perşembe 16:53
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Anaokulunda tavan çöktü

Olay, Çeşmeli Anaokulu'nda öğrencilerin ders yaptığı sırada bir sınıfın tavanında birden çökme meydana geldi.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Çökme sırasında yaralanan öğrencilerden 2'si Erdemli, 2'si ise Mersin'deki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sınıfta az sayıda öğrencinin bulunması olası bir facianın yaşanmasının önüne geçti.

Tavandan düşen büyük parça çocukların ağır yaralanacağı yerlere gelmezken, 4 çocuk hafif yaralı şekilde olayı atlattı. İlçe Milli Eğitim Müdürü'de olayın hemen ardından okula gelerek, incelemelerde bulundu.

Olay yerindeki bir vatandaş, tavanın büyük ihtimalle nemden kaynaklı olarak düştüğünü belirterek, "Yeni sıva yapılmıştı. Sıvada yağmurdan dolayı nem kapınca çökme yaptı. Parçalar dökülmüş" dedi.
İHA

Anahtar Kelimeler:
MersinErdemliAnaokuluParca
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