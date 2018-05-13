Ankara'da polise silahlı saldırı

Başkent Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Aktaş Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Şehit Talip Yener Caddesi üzerinde sabit nokta görevindeki polis ekipleri, 06 T 3504 plakalı ticari otomobilin durumundan şüphelenerek “dur” ihtarında bulundu. Ekiplerin uyarılarına aldırış etmeyen şahıslar, araç içerisinden polislerin üzerine ateş açtı. Cadde üzerinde taksiden inip, ateş ederek kaçmaya devam eden 3 kişiyle polis ekipleri arasında çatışma yaşandı.

Ara sokaklara giren zanlılar, bir süre sonra izlerini kaybettirdi. Olay yerine gelen özel harekat polisi, başta saldırının yaşandığı cadde olmak üzere zırhlı araçlarla bölgede güvenlik önlemi aldı. Diğer emniyet görevlileri ise boş mermi kovanlarını toplayarak delil çalışması yaptı. Kaçan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.