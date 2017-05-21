Ankara'da terör operasyonu

Başkentte polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, eylem hazırlığı yaptıkları belirlenen ve terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları değerlendirilen 2 terörist etkisiz hale getirildi. Emniyet güçleri, istihbarat çalışmaları sonucunda, Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi TOKİ konutları bölgesine operasyon düzenledi. Operasyonda, Ankara'ya eylem yapmak üzere geldikleri ve terör örgütü DEAŞ mensubu oldukları değerlendirilen 2 kişi, polis ekiplerince etkisiz hale getirildi. Ankara Valisi Ercan Topaca, teröristlerin kullandığı dairede inceleme yaptı ve yetkililerden bilgi aldı.





Olay yerinde açıklamalarda bulunan Vali Topaca, İstihbarat Daire Başkanlığının koordinesinde İstanbul ve Ankara polisinin ortaklaşa yürüttüğü çalışma neticesinde düzenlenen operasyonda 2 erkek teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Operasyonun, İstanbul'da gözaltına alınan bir teröristin verdiği ifadelerin ardından düzenlendiğini belirten Topaca, şu bilgileri verdi:





"İstanbul'dan takip edilen Azerbaycan uyruklu kişinin DEAŞ üyesi olduğu değerlendiriliyor. Son günlerde hareketli olması ve araç kiralayarak Ankara'ya gelmesinden şüphelenilmiş, buraya bu 2 kişiyi bıraktığı anlaşılmış. Kendisi ile bu kişilerin DEAŞ üyesi olduğu ve eylem yapmak üzere Ankara'ya bıraktığı şeklinde ifade vermesinden sonra bu operasyon çok acilen planlanmış, müdahalede 2 kişi ölü ele geçirilmiştir."

Silahlar ve el bombaları bulundu

Teröristlere ilişkin bilgilerin henüz netlik kazanmadığını ifade eden Topaca, "Bazı silahlar var, arkadaşlarım tespitlere yeni başlamışlar, bazı el bombaları olduğunu söylediler. Ama henüz çok kesin tespit yapılmış değil. Muhtemelen önümüzdeki günlerde bir eylem yapmayı planladıklarını tahmin ediyoruz. Ellerindeki silahlar, o patlayıcılar, etkili ve güçlü patlayıcılar, silahlar." dedi. Topaca, "2 erkek, 25-30 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor. Kimlikleriyle ilgili henüz net bilgiler yok." ifadelerini kullandı.

‘Çatışmayla etkisiz hale getirildiler’

Operasyonun gece saatlerinde düzenlendiğini anımsatan Topaca, "Gece operasyonu. Gördüğümüz kadarıyla ellerinde silahlar var. Hemen yanı başında silahlara davranmışlar. Çatışma var. Kapıyı patlatarak içeri girdiğimiz için uyanma var. Bunlar zaten bu tür şeylere hazırlıklıdır. Çatışmayla öldürmüşler." şeklinde bilgi verdi.

Topaca, binada oturan vatandaşların durumuna ilişkin de "Gürültüyü duymamaları mümkün değil. Ama bu tabii ülke güvenliği, kamu güvenliği açısından zorunlu olan bir şeydir." değerlendirmesinde bulundu.





Vali Topaca, "Ankara'da bir eylem planlanmış ama bu örgütlerin yapısında biri, diğerinin ne yapacağını bilmez. Ankara'ya bir eylem için geldiklerini söylüyor ama nereye, ne zaman yapacakları konusunda bilgisi olmadığını söylüyor. Bu şahısları buraya getiren İstanbul'da şu an elimizde olan şahıs. Muhtemeldir ki bunların dokümanlarını, eşyalarını incelediğimiz zaman bazı ipuçları yakalanabilir." şeklinde konuştu.





İstanbul'da gözaltına alınan teröristin isminin şu an açıklanmasının doğru olmayacağını vurgulayan Topaca, "O şahıs gözaltında, Azerbaycan uyruklu erkek bir şahıs. İstanbul'da sorgulaması devam ediyor." dedi. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Topaca, operasyona katılan bütün polislere teşekkür etti. Vali Topaca, emniyet güçlerini tebrik ettikten sonra olay yerinden ayrıldı.

2 teröristin cesedi Adli Tıp Kurumuna gönderildi

TOKİ konutları Y-2 Blok 5. kat 11 numaralı dairedeki operasyonun ardından olay yeri inceleme ekiplerinin başlattığı çalışmalar da sona erdi. İncelemelerin ardından teröristlerin kullandığı silahlar, el bombaları ve diğer deliller torbalarla polis aracına konularak kriminal laboratuvara götürüldü. Teröristlerin cesetleri de incelemenin ardından cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Operasyon düzenlenen dairede bazı camların kırıldığı gözlenirken, teröristlerin evi kısa bir süre önce bölgedeki bir emlakçıdan kiraladıkları öğrenildi. Öte yandan, operasyon düzenlenen evin alt katındaki daireye vatandaşlarca Türk bayrağı asıldı. AA