Ankara’da feci kaza

Ankara’da karşı şeride geçen bir otomobil dolmuşa çarptı. Kazada dolmuş ters dönerken 9’u ağır olmak üzere 17 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hipodrom Caddesi’nden Yenimahalle istikametine giden Kenan Özcan yönetimindeki 01 BRB 56 plakalı otomobil kontrolden çıkarak önce kaldırıma çarptı, daha sonra karşı şeride geçerek Sincan-Ulus hattında çalışan Ferdi Güngörmez yönetimindeki 06 J 1894 plakalı dolmuşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle dolmuş devrilirken kazada 9’u ağır olmak üzere 17 kişi yaralandı.



Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, 01 BRB 56 plakalı otomobilde bulunan sürücü Kenan Özcan ve eşi Sakine Özcan’ı sıkıştığı yerden çıkarttı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yapmasının ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, Hipodrom Caddesi’ni trafiğe kapatırken, kaza yeri de güvenlik şeridi ile çevrildi.

Olayın görgü tanığı bir vatandaş, Kenan Özcan yönetimindeki otomobilin süratli olduğunu ve direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçtiğini, dolmuşa çarpması ile birlikte dolmuşun ters döndüğünü belirtti. Kazaya karışan otomobil ile dolmuş, olay yerine gelen çekiciler ile kaldırıldı. Trafiğe kapatılan Hipodrom Caddesi, yerlerin temizlenmesinin ardından trafiğe tekrar açıldı.

İHA