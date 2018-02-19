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Anne olabilmek için hayatını verdi

4 çocuk annesi Hediye Özmen’in tekrar çocuk sahibi olmak için gittiği özel bir hastanede yumurtalık tedavisi için girdiği ameliyathanede vurulan iğneden sonra kalbinin durması sonucu yaşamını yitirdiği ileri sürüldü

19 Şubat 2018 Pazartesi 17:51
Anne olabilmek için hayatını verdi

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde ikamet eden 4 kız çocuk annesi Hediye Özmen (31), tekrar çocuk sahibi olmak için özel bir hastaneye başvurdu. Hastanede Doktor F.Z.’nin, Özmen’e yumurtalıklarının kapalı olduğunu, açmak için ameliyat gerektiğini ve ölüm riski olmadığını söylediği ileri sürülüp, ilaç vererek 1 hafta sonra ameliyat için gün verdiği iddia edildi.

Bir hafta sonra ameliyat masasına yatan Özmen, kalbinin durması sonucu yaşamını yitirdi. Aile, doktorun Özmen’e ameliyata girmeden önce iğne vurduğunu, bu sırada fenalaşan başka bir hastaya müdahale etmek için giden doktorların Özmen’i orada unutarak ölümüne sebep olduğunu iddia etti.

Otopsi sonuçlarının çıkmasını bekleyen aile, hem hastaneden hem doktordan şikayetçi oldu. Mahmut özmen, eşini ameliyat için hastaneye götürdüğünde sapasağlam olduğunu ve herhangi bir hastalığı da olmadığını vurguladı.

Hastane yetkilileri ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunarak, doktorla görüşülmesinin daha doğru olacağını belirtti. Doktor F.Z. ise konuyla ilgili görüşmek için müsait olmadığını söyledi.
İHA

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4 ÇoçukHediye ÖzmenHastaneAmeliyathaneIğne
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