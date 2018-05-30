Anne ve oğluna otomobil çarptı

Kaza, Hürriyet Mahallesi’nde bulunan Hasan Tahsin Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Gonca T. (30) ve oğlu Ebubekir T.'ye (5) plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı ve kaçtı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Gonca T., bulvar üzerinde seyreden 38 UC 968 plakalı otomobilin üzerine düştü. Bu sırada, yola savrulan Gonca T.'ye çarpmamak için sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 06 GA 9226 plakalı otomobil de, refüje çıkarak ağaca çarptı. Gonca T., kaza yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Ebubekir T. de sevk edilen ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerine gelen Gonca T.'nin yakınları da sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği bulvar üzerine güvenlik önlemi aldı. Gonca T.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna konuldu.