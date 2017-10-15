Antalya'da borç cinneti

Antalya'da aldığı evin taksitlerini ödemekte zorlanıp 1 hafta önce evini satılığa çıkaran 2 çocuk babası, cinnet getirerek karısı ve kızını pompalı tüfekle öldürdü. Ölen karısının ise 1 gün öncesi kız kardeşine, "Abdest aldım, istihareye yatıyorum. Borçlarımız bitecek” diye mesaj attığı öğrenildi. Olay, Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre kısa bir süre önce çalıştığı süt ve süt ürünleri firmasından şoförken emekliye ayrılan Sertok Ö. (54), kredi ile ev satın aldı. Aldığı 2 bin TL emekli maaşının bin 500 TL'sini evin taksitine ayıran Sertok Ö., kuaför olan eşinin kazandığı para ve maaşından kalan 500 TL ile geçinmeye çalıştı.

Sertok Ö., iddiaya göre eşi Hanife Ö. (47) ile tartıştıktan sonra evde bulunan tüfeği alarak önce eşinin kafasına, ardından kızı Esra Ö.'nün (23) boğazına ateş etti.

Ailenin alt komşusu Filiz Yılmaz, olay anında bir ses duyduklarını ancak silah sesine benzetemediklerini söyledi. Daha sonra gelen başka bir sesle kapıya yöneldiklerini anlatan Yılmaz, “Ateş sesi duyduk ama bunu silah olarak algılamadık, kapıya vuruluyormuş gibi algıladık.

Daha sonrasında sürekli zile basma sesi duyduk. Kız kardeşi gelmiş, kapıyı niye açmıyor diye baktım. 'Bizim eve de geldi ateş açtı’ dedi. Biz ses olduktan sonra hızlıca inen birisi olduğunu duyduk ama o muydu bilmiyorum. ‘Kapıyı kırın ben şahit olurum’ dedim. İçeriye girdiğimizde eniştesi her şeyi gördü. İçeride barut kokuları ve dumanlar vardı. Polis ve ambulansı ben aradım zaten” dedi.

Kız kardeşine son mesajı

Ailenin evlerinin 1 haftadır satılık olduğunu belirten Yılmaz, “Borçları çok diye biliyorum, içkiliymiş zaten o zaman adam.

Kız kardeşi Emine hanım mesajları gösterdi. ‘Düzelecek mutlaka, istihareye yatıyorum bak. Abdest aldım. Bunun sonu iyi olacak inşallah’ falan söylemiş. Yakınları başına bela açacak, boşan bundan diyorlarmış. Kadın da ‘Ayrılırsam çocuklarım bir tarafta, ben bir tarafta olurum’ diyormuş. Hep bu şekilde bir mücadeleleri varmış” diye konuştu.

Baldızının evini de basmış

Yılmaz, “Buradan vurduktan sonra kapıları, ışıkları kapatmış. Hiçbir şey olmamış gibi çıkmış, direkt kadının kız kardeşinin evine gidip ‘Sizi de vuracağım’ deyip onların tavanına da ateş etmiş.

Eniştesiyle birlikte boğuşmuş. Eniştesi elinden pompalıyı alıyor, ‘Gel eşini çağıralım konuşalım güzelce diyor.’ O da 'Onlar gelemezler’ demiş. Onlar da zarar verdiğini anlıyor ve yarım saat sonrası buraya geliyorlar” dedi.

İHA