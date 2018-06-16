Antalya'da dolu ve hortum şoku

Antalya'nın Demre, Kumluca ve Finike ilçelerinde sağanak, dolu ve hortum nedeniyle seraların, bahçelerin ve araçların zarar gördüğü bildirildi.

Demre Belediye Başkanı Süleyman Topçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde ilçede sağanak, dolu yağışı ve şiddetli hortum olduğunu söyledi.

"Dolu ve hortum nedeniyle ilçedeki seraların yüzde 80'i zarar gördü." diyen Topçu, dolu tanelerinin oldukça iri olduğunu belirtti.

Topçu, seralardaki su baskınları nedeniyle ekiplerin çalışma yürüttüğü bilgisini vererek, "Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri şu anda arazide hasar tespit çalışmalarına başladı. Seraların yanı sıra doludan zarar gören çok sayıda araç bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Kumluca'da sabah saatlerinde başlayan dolu ve sağanakla Hacıveliler, Salur, Yenimahalle, Göksu, Kavak, Karşıyaka ve Narenciye mahallelerindeki sera ve narenciye bahçelerinde zarar meydana geldi.

Seraların camları kırıldı, plastik olanların ise örtüleri yırtıldı, bazı portakal ve zeytin ağaçları devrildi.

Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Beklenmedik bir afet yaşadıklarını belirten Göven, devletin ilgili kurumlarının gereken çalışmayı yapacağını söyledi.

Finike ilçesinde de de Turunçova, Sahilkent ve Hasyurt mahallelerindeki portakal bahçelerinde zarar meydana geldiği öğrenildi.