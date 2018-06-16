Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
94541
ALTIN
194.615
DOLAR
4.7355
STERLİN
6.2809
EURO
5.5009

Antalya'da dolu ve hortum şoku

Antalya'da etkili olan sağanak, dolu ve hortum nedeniyle seralar, bahçeler ve araçlar zarar gördü. Demre Belediye Başkanı Süleyman Topçu: "Dolu ve hortum nedeniyle ilçedeki seraların yüzde 80'i zarar gördü" dedi.

16 Haziran 2018 Cumartesi 15:16
Antalya'da dolu ve hortum şoku

Antalya'nın Demre, Kumluca ve Finike ilçelerinde sağanak, dolu ve hortum nedeniyle seraların, bahçelerin ve araçların zarar gördüğü bildirildi.

Demre Belediye Başkanı Süleyman Topçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde ilçede sağanak, dolu yağışı ve şiddetli hortum olduğunu söyledi.

"Dolu ve hortum nedeniyle ilçedeki seraların yüzde 80'i zarar gördü." diyen Topçu, dolu tanelerinin oldukça iri olduğunu belirtti.

Topçu, seralardaki su baskınları nedeniyle ekiplerin çalışma yürüttüğü bilgisini vererek, "Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri şu anda arazide hasar tespit çalışmalarına başladı. Seraların yanı sıra doludan zarar gören çok sayıda araç bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Kumluca'da sabah saatlerinde başlayan dolu ve sağanakla Hacıveliler, Salur, Yenimahalle, Göksu, Kavak, Karşıyaka ve Narenciye mahallelerindeki sera ve narenciye bahçelerinde zarar meydana geldi.

Seraların camları kırıldı, plastik olanların ise örtüleri yırtıldı, bazı portakal ve zeytin ağaçları devrildi.

Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Beklenmedik bir afet yaşadıklarını belirten Göven, devletin ilgili kurumlarının gereken çalışmayı yapacağını söyledi.

Finike ilçesinde de de Turunçova, Sahilkent ve Hasyurt mahallelerindeki portakal bahçelerinde zarar meydana geldiği öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
AntalyaDemreDoluHortumKumluca
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da bayram rahatlığı
İstanbul'da bayram rahatlığı
30 kişi hastanelik oldu
30 kişi hastanelik oldu
Gülen'in yeğeninden firar talimatı
Gülen'in yeğeninden firar talimatı
Ağrı'da 4 yaşındaki çocuk kayboldu
Ağrı'da 4 yaşındaki çocuk kayboldu
insanlık dışı olay! Yavru köpeğin 4 ayağını da...
insanlık dışı olay! Yavru köpeğin 4 ayağını da...
Suruç'ta seçim kavgası: 4 ölü
Suruç'ta seçim kavgası: 4 ölü
İki günde 37 kişi hayatını kaybetti
İki günde 37 kişi hayatını kaybetti
Lunaparkta feci kaza
Lunaparkta feci kaza
Sürücülere önemli uyarı!
Sürücülere önemli uyarı!
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim