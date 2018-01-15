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Antalya'da  feci kaza  3 ÖLÜ

Antalya'da otobüsle otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan cenazeler itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu otomobilden çıkarılarak morga kaldırıldı

15 Ocak 2018 Pazartesi 17:16
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Antalya'da  feci kaza  3 ÖLÜ

Antalya'nın Manavgat ilçesinde önceki gece yolcu otobüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat- Akseki Yolu Gençler Mahallesi yakınlarından meydana geldi. Aksaray-Alanya seferi yapan ve Akseki istikametinden Manavgat istikametine gitmekte olan Münir İnceöz idaresindeki 68 KS 317 plakalı yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen İlter Uğurlu’nun kullandığı 06 YYC 17 plakalı otomobil Gençler Mahallesi yakınlarında kafa kafaya çarpıştı.

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, otomobilde bulunan sürücü İlter Uğurlu (48), yanında bulunan Mustafa Güneş (26) ve Mehmet Kolancı (38), otomobilde sıkışarak hayatını kaybetti.

Otobüste bulunan 12 yolcu da çeşitli yerlerinden yaralanarak, olay yerine çağrılan çok sayıda ambulansla Manavgat’taki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan cenazeler Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu otomobilden çıkarılarak, Manavgat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaralı yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA

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