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Antalya’da feci kaza

Antalya'nın Kumluca ilçesi yakınlarında içinde şoförle birlikte 31 yolcu bulunan tur midibüsü şarampole yuvarlandı. Kazada 4 yolcu hayatını kaybetti

17 Eylül 2017 Pazar 18:02
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Antalya’da feci kaza

Antalya'da tur midibüsü şarampole yuvarlandı. Feci kazada 4 kişi ölü, 27 kişi yaralı. Kaza, Adrasan Mahallesi’ne bağlı Tekke Deresi mevkii yakınlarında meydana geldi. Sabah saatlerinde bir turizm firmasına ait 07 LTK 61 plakalı midibüs Manavgat’tan, Kumluca’nın Adrasan Mahallesi’ne tekne turuna katılmak üzere yola çıktı. Adrasan'a giden ve içinde yerli ve yabancı uyruklu turistlerin de bulunduğu midibüs, 50 metrelik uçurumdan aşağıya yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis, jandarma, 112 sağlık ekibine haber verdi. Midibüs içinde bulunan yolculara ilk yardımı yoldan geçen ve kazayı gören vatandaşlar yaptı. Antalya Büyükşehir İtfaiyesi kırım ekipleri de araçta sıkışan yolcuları kurtarma çalışması gerçekleştirdi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve kurtarma ekibi yönlendirildi. Sedyeye konulan yaralılar kayalık alandan yola çıkarılarak ambulanslara bindirilerek yakın hastanelere gönderildi. Durumu ağır olan bir yolcu kaza yerine gelen helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Şoförle birlikte 31 yolcunun olduğu midibüsteki yolculardan 27’si yaralanırken, 2'si olay yerinde, 2'si hastanede olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti.

Virajı alamadı

Bu arada Kemer Kaymakamı ve Kumluca Kaymakam Vekili Mustafa Cihad Feslihan da kaza yerine gelerek durum hakkında bilgi aldı. Feslihan, “Üzücü bir kaza meydana geldi. Sabah saatlerinde gelen bilgi üzerine olay yerine çok sayıda ekiplerimiz gelerek müdahale etti. Devletin bütün imkanlarını seferber etmeye çalıştık. Jandarma, AFAD, UMKE herkes olay yerindeydi. Onun yanında itfaiye ve orman araçları da ekiplere yardımcı olmak için burada. Bütün ekipler olaya hızlı bir şekilde müdahale ettiler. Bir tur şirketine ait midibüs. Yolcuları Türk yolcularından oluşan ve sabah saatlerinde bir grubu Adrasan’a getirirken yolda virajı alamayarak şarampole yuvarlanıyor” dedi.

İHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaKumlucaTur Midibüsü
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