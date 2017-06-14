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Antalya’da feci kaza: 2 ölü

Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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Antalya’da feci kaza: 2 ölü
Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Hasan Mustafa Postalcıoğlu idaresindeki 07 AIL 28 plakalı otomobil ile Sabri Helvacıoğlu idaresindeki 07 AUG 50 plakalı cip Muratpaşa ilçesi Burhanettin Onat Caddesi Değirmenönü Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Hasan Bakarlar, Şadiye Yağcı (62) ve Mehtap Karanfil (40) yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan Şadiye Yağcı ve Mehtap Karanfil'in hayatını kaybettiği öğrenildi.
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