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Antalya’da feci kaza: 4 ÖLÜ

Antalya’da sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

21 Eylül 2017 Perşembe 16:33
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Antalya’da feci kaza: 4 ÖLÜ

Dün sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Gazi Bulvarı üzerinde sürücüsü belirlenemeyen 06 HP 350 plakalı araç, karşı şeride geçerek Kemer ilçesinde aldığı 4 Kazakistanlı turisti havalimanına götürmek için yola çıkan Nurettin Şekerci idaresindeki 07 T 2789 plakalı ticari taksi ile çarpıştı. Kazada sürücü İsmet Pehlivan, Ali Gazi, Ali Güzelce ile ticari taksi şoförü Şekerci hayatını kaybetti. 4’ü turist 5 kişi yaralı olarak Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Ticari taksi şoförü Şekerci’nin ise turistleri havalimanına bıraktıktan sonra Kayseri’de akşam gerçekleştirilecek oğlunun düğününe katılmak için yola çıkacağı öğrenildi. Cenazeler, Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenazelerin otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra cenazeler yakınları tarafından toprağa verilmek üzere morgtan alındı.

Anahtar Kelimeler:
AntalyaSabahMeydanTrafik
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