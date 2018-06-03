Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
99171
ALTIN
193.398
DOLAR
4.5921
STERLİN
6.1943
EURO
5.3613

Antalya’da göçmen faciası

Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında sürat teknesinin batması sonucu 9 göçmen hayatını kaybetti. Sahil Güvenlik unsurları ve balıkçılar 6 göçmeni kurtardı

03 Haziran 2018 Pazar 17:13
Antalya’da göçmen faciası

Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında sürat teknesinin batması sonucu 6'sı çocuk 9 göçmen yaşamını yitirdi. Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, gece 02.22'de Kekova Geyikova Adası'nın güneybatısında 2,5 deniz mili uzaklıkta bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu sürat teknesinin tehlikede olduğu veya batmış olabileceği bilgisi alındı.

Bunun üzerine bir sahil güvenlik korveti, 4 sahil güvenlik botu, bir sahil güvenlik uçağı ve bir sahil güvenlik helikopteri bölgeye sevk edildi. Sahil güvenlik unsurlarınca, hava vasıtalarıyla tespit edilen 3'ü erkek, biri kadın 4 göçmen kurtarıldı. Bölgeye yakın seyreden balıkçı teknesi tarafından bir (erkek) ve sabah saatlerinde de sahil güvenlik unsurlarının arama çalışmalarında bir kişi (erkek) daha kurtarıldı.

Kekova'ya götürülerek 112 Acil Servis personeline teslim edilen göçmenler, Demre Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Arama kurtarma faaliyetleri sonucu 6'sı çocuk, 2'si kadın 9 göçmenin cansız bedenleri denizden çıkarıldı. Demre Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenazeler, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Demre Kaymakamı Murat Uz, yaptığı açıklamada, kurtarılan düzensiz göçmen sayısının 5'ten 6'ya yükseldiğini, hastanede tedaviye alındıklarını söyledi. Uz, "İlk ifadelerinde teknede 15 kişi olduklarını söylediler ancak şok halinde verilen ifadeler olduğu için arama çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.
AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
1 ayda tam 4 can aldı
1 ayda tam 4 can aldı
3. kattan düşen çocuk ağır yaralandı  
3. kattan düşen çocuk ağır yaralandı  
Geceyi tek başına ormanda geçirdi
Geceyi tek başına ormanda geçirdi
İftar vakti göçük şoku
İftar vakti göçük şoku
Adana’da torbacılara göz açtırılmıyor
Adana’da torbacılara göz açtırılmıyor
Yine alacak-verecek cinayeti
Yine alacak-verecek cinayeti
Otomobil şarampole uçtu: 1 ölü
Otomobil şarampole uçtu: 1 ölü
Bayram öncesi otobüs bileti kalmadı
Bayram öncesi otobüs bileti kalmadı
Şehitler gözyaşlarıyla uğurlandı
Şehitler gözyaşlarıyla uğurlandı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim