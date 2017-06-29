Araba kullanırken de telefonu elden bırakmıyoruz!

Sigorta şirketi Aviva’nın, Türkiye de dahil toplam 13 ülkede gerçekleştirdiği 'Direksiyon Başında Telefon Kullanımı' araştırmasının sonuçları açıklandı. Araştırma, her iki Türk vatandaşından birinin, araç kullanırken telefonla konuştuğunu ve bu oranın global ortalamanın üstünde olduğunu ortaya koydu.

Türkiye’nin, ayrıca trafikte en çok sosyal medyada gezinen ve paylaşım yapan Avrupa ülkesi olduğu ortaya çıktı. İngiltere, direksiyon başında telefon kullanma konusunda en saygılı ülke çıkarken; en olumsuz sonuçlara sahip iki ülke ise ABD ve Çin oldu.

Türkiye’nin yanı sıra, ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya, İrlanda, Polonya, Çin, Hindistan, Singapur, Endonezya’nın yer aldığı araştırma 17 Mart ve 1 Mayıs 2017 tarihleri arasında, kentsel nüfusu temsil eden gruplar üzerinde yapıldı. Araştırmaya göre trafik kurallarına en saygılı ülke İngiltere.

Her beş İngiliz sürücüden sadece birisi, hands-free (eller serbest) kit yardımı olmadan direksiyon başında telefon kullanıyor. Araştırmanın yapıldığı tüm ülkelerde direksiyon başında hands-free kit yardımı olmadan telefonla konuşmak yasak. İngiltere bu konuda en iyi sonuca sahip olmasına rağmen, çok daha katı cezaları uygulamaya koydu. Bu konuda en olumsuz sonuçlara sahip iki ülke ise, Amerika ve Çin… Araştırmada, direksiyon başındayken mesaj yazmak ve sosyal medyada dolaşıp, paylaşım yapmak konuları da irdelendi.

Telefonla konuşmak daha yaygın

Yapılan araştırmada Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında, İtalya’dan (yüzde 59) sonra, Polonya (yüzde 53) ile birlikte en çok 'direksiyon başında telefonla konuşan' ülke çıktı. Araştırmada en yüksek orana yüzde 76 ile Çin sahip olsa da, Türkiye yüzde 53 ile global ortalamanın üzerinde yer alıyor.

Araştırmaya göre, Türkiye yüzde 22 ile 'trafikte en çok sosyal medyada gezinen ve paylaşım yapan' Avrupa ülkesi konumunda yer alıyor. Avrupa’da, Türkiye’nin hemen ardından yüzde 17 ile İtalya gelirken, global ortalama baz alındığında, Türkiye bu oranla averajın üzerinde yer alıyor.

Global olarak bakıldığında ise, yüzde 41 ile Hindistan, trafikte en çok sosyal medyada gezinen ülke olurken; İngiltere yüzde 7 ile yine en az orana sahip ülke konumunda.

MEHMET KELEŞ/İSTANBUL