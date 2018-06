Arabanın arkasına bağlanan at telef oldu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde at arabasının arkasına bağlanan at, sıcak hava nedeniyle cadde ortasında telef oldu. Numune Evler Mahallesi Çaylı Caddesi üzerinde, at arabasının arkasında bağlı at, sıcak havada kırmızı ışıkta cadde ortasında yere yığıldı. Çevredekilerin yardıma koşup üzerine soğuk su döktükleri at, bir süre sonra can çekişerek telef oldu.

Atın ismi öğrenilemeyen sahibi, gazetecilerin "Üzülüyor musunuz?" sorusuna, "Yok, üzülmüyorum. İnsan da ölüyor. Eceli buraya kadarmış." şeklinde cevap vermesine, çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi. Olay yerine çağrılan Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, iş makinesi yardımıyla atı bulunduğu yerden kaldırdı.