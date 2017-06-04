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Arabanın çarptığı kadının vücudu ikiye bölündü

Kayseri'de karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Araç yaklaşık 200 metre sonra durabilirken, kadının vücudu ikiye bölündü

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Arabanın çarptığı kadının vücudu ikiye bölündü

Önceki gece Melikgazi ilçesi Gaffar Okkan Bulvarı'nda meydana gelen kazada, şehir merkezi istikametine gelen 38 GR 176 plakalı otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan 40 yaşındaki S.T.'ye çarptı. Kazada otomobil, S.T.'ye çarptıktan yaklaşık 200 metre sonra durabildi. Çarpmanın etkisiyle vücudu ikiye bölünen S.T.'nin cesedinin bir bölümü aracın içinde kaldı.

Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Acı haberi alan S.T.'nin yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirirken, kaza nedeniyle Kayseri-Malatya karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Kazada hayatını kaybeden S.T.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinden kaçan sürücü ise plakadan adresi belirlenerek yakalanarak gözaltına alındı. Yetkililer, kaza ile ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

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