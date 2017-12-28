Arabuluculukta 'zorunluluk dönemi' başlıyor

Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, arabuluculuğun dava şartı olması ile iş dünyasına yeni bir soluk geleceğini öne sürdü.

Hisarcıklıoğlu bundan böyle arabuluculuk görüşmeleri sonunda anlaşmaya varan işçi ve işverenin, üzerinde anlaşılmış olan hususları tekrar dava konusu yapmasının mümkün olmadığına işaret ederken, düzenlemenin iş dünyası için önemli bir zaman tasarrufu sağlayacağını belirtti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “İşçi de işveren de ihtiyacını karşılarken bu sorunla uğraşmayı bırakacak, enerjisini, potansiyelini ve zamanını başka işler için kullanabilecektir” görüşünü ileri sürdü.

Hisarcıklıoğlu, yeni düzenlemeler ışığında sistemi şöyle özetledi: “İşçi işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talepli iş uyuşmazlıklarında, arabuluculuğun dava şartı haline gelmesi ile birlikte, taraflar artık ilk oturumda arabuluculuk yolunu deneyecekler, arabuluculukta anlaşılmaması halinde mahkemeye başvurabilecekler. Sistem, adliyelerdeki arabuluculuk büroları üzerinden işleyecek. Arabulucu, yapılan arabuluculuk başvurusunu 3 hafta içinde sonuçlandıracak. Tarafların anlaşamaması halinde ilk iki saatlik ücret, Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanacak. Taraflardan birinin, ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan taraf, son tutanakta belirtilecek ve bu taraf davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile, yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulacak.”

HABER MERKEZİ