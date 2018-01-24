Arabulucuya başvuran daha azına razı oluyor

Hitit Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezinde görevli arabulucu Hüsamettin Hasçelik, mahkemelerin çok uzun yargılamalar yaptığını, başvuruların da çok pahalı olduğunu dile getirdi.

Arabuluculuk merkezlerinde ise bu sürecin tarafların özgür idareleriyle işlediğini anlatan Hasçelik, "Kişinin isterse 10 bin lira alacağı olabilir ama kendi isteğiyle 2 bin 500 liraya da razı olabilir. Kendi adaletlerini kendileri kuruyor. Tamamen özgür iradeleriyle çözümlerini kendileri buluyor. Arabulucu müdahale etmiyor. Onları bir araya getiriyor ve sürecin olumlu sonuçlanması için üzerine düşen görevi yerine getiriyor" diye konuştu.

AA