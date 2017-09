Araç kullanırken cep telefonuyla konuşmak, emniyet kemeri takmamak, uykusuz direksiyon sallamak kazalara davetiye çıkarıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, Kurban Bayramı öncesi yakınlarını ziyaret için yollara düşen sürücülere Twitter'dan anlık uyarılarda bulunuyor.

'Bayram Sensiz Olmaz!' sloganıyla sürücüleri an be an Twitter'dan uyaran Trafik Hizmetleri Başkanlığı, 2016 yılındaki kazalarda 7 bin 300 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Başkanlık, Twitter'dan, "Dikkatsizlik ve cep telefonu kullanmak, her yıl binlerce kazaya sebep oluyor. Araç değil dikkatsizlik öldürür. Ağız tadıyla bir bayram yaşamak için, Emniyeti elden bırakmayalım. Frene değil, kurallara güvenin. Lütfen emniyet kemerlerimizi arka koltukta da bağlayalım. Uykusuz araç kullanmak kazaya davetiye çıkarır. Araç içinde cep telefonunu kapalı tutmak bu açıdan en etkili önlemdir. Cep telefonlarının kullanımı sırasında sürücüler daha fazla hata yapmaktadır" ifadeleriyle sürücülere uyarılarda bulunuyor. İHA