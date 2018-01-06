Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
116638
ALTIN
158.489
DOLAR
3.7341
STERLİN
5.0654
EURO
4.4957

Aracında donarak öldü

Bursa’da iki gündür haber alınamayan bir kişi aracında ölü bulundu. Şahsın donarak öldüğü üzerinde duruluyor

06 Ocak 2018 Cumartesi 16:24
7 Okunma
Aracında donarak öldü

Olay, Bursa-İzmir otobanında bir dinlenme tesislerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dinlenme tesislerinde devriye atan görevli, araç içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Olay yerine gelen polis ekipleri, şahsın öldüğünü tespit etti.

Yapılan kontrollerde şahsın 3 ay önce çalışmak için Bursa’ya gelen Akay Y. (52) olduğunu belirledi. Y.'nin 3 aydır aracında kaldığı, geçen hafta Ankara Gölbaşı’nda oturan ailesini ziyaret edip, kışlık kıyafetler ve battaniye aldığı öğrenildi. Ailesinin 2 gündür Y.'y ulaşamadığı ve kayıp başvurusu yaptığı ortaya çıktı. Akay Y.'nin soğuktan donduğu üzerinde duruluyor. Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, olayla alakalı tahkikat sürüyor.
İHA

Anahtar Kelimeler:
BursaAraçölüDonarak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Müteahhit bürosuna saldırı: 3 ölü
Müteahhit bürosuna saldırı: 3 ölü
Domates yüklü TIR'dan eroin çıktı
Domates yüklü TIR'dan eroin çıktı
Kurnaz çiftin oyununa geldiler
Kurnaz çiftin oyununa geldiler
Narkotik köpeğinden kaçmadılar
Narkotik köpeğinden kaçmadılar
Mobilya deposu küle döndü
Mobilya deposu küle döndü
Yaya yolun karşısına geçemedi
Yaya yolun karşısına geçemedi
Korumalara yerli silah
Korumalara yerli silah
Sarıyer’de can pazarı
Sarıyer’de can pazarı
3 yıllık husumet 1 can aldı
3 yıllık husumet 1 can aldı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim