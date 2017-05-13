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Aracını bırakıp kayıplara karıştı

Antalya’da bir otomobil sulama kanalına uçtu. Sürücü aracını bırakıp kayıplara karıştı

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Aracını bırakıp kayıplara karıştı
Kaza, dün sabah 08:30 sırasında Muratpaşa ilçesi Yeşilova Mahallesi, havalimanı yan yolda meydana geldi. Yan yoldan, Lara istikametine giden ve henüz sürücüsü belirlenemeyen otomobil virajlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyere çarptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Devlet Su İşleri’nin sulama kanalına uçtu.
Yoldan geçen diğer sürücüler kanal içindeki otomobili görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polisler, araç çevresinde yaptıkları incelemede sürücüye ulaşamadı. Plaka sorgusu yapılan otomobilin, Çağlayan Mahallesi’nde ikamet eden Erdem Ç.’ye ait olduğu belirlendi. Kanal kenarındaki, 'Servis yolundan ayrılmayınız, yavaş gidiniz' yazılı uyarıcı levha dikkat çekti. Otomobil çekiciyle otoparka çekilirken, polis sürücüye ulaşmak için çalışma başlattı. AA
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