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Araçta sıkışan iki kişi kurtarıldı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yol kenarındaki ağaca çarpan otomobildeki iki kişi, sıkıştıkları yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı

21 Ocak 2018 Pazar 17:33
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Araçta sıkışan iki kişi kurtarıldı

Yıldırım ilçesinden kent merkezine giden Caner G. idaresindeki 16 Z 9175 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine, Ankara Yolu Caddesi Bursa Büyükşehir Belediyesi binası önünde, refüjdeki ağaca çarptı.  Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Araçta sıkışan sürücü ve yolcu koltuğundaki Eray Y, itfaiye ekiplerince sağlık görevlilerinin yardımıyla kurtarıldı.

Durumları ağır olan yaralılardan sürücü Caner G. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Eray Y. de Bursa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağaca çarparak kullanılamaz hale gelen otomobil de çekici tarafından kaldırıldı.

Anahtar Kelimeler:
BursaOsmangaziAğaçOtomobilHastane
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