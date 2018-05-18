Araçta sıkışan vatandaşları itfaiye kurtardı

Sıkışan araç sürücüsü Murat A (65) ve eşi Emine Birgül A (63), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaza Balıkesir-Edremit karayolunun 60'ıncı kilometresinde bulunan Havran ilçesi Şapçı rampasında meydana geldi. Murat A yönetimindeki 54 DD 060 plakalı otomobil, virajı alamayınca yaklaşık 15 metreden uçuruma yuvarlandı.

Kazada sürücü Murat A ve eşi Emine Birgül A, ters dönen araçta sıkıştılar. Yaralı çift, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada hafif yaralanan çift itfaiyenin çalışması sonrasında yürüyerek düştükleri yerden çıkarıldı. Çift, 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İHA