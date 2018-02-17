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Aranan hükümlülere şafak baskını

Adana’da aranan hükümlüleri yakalamak için şafak vakti özel harekat polisi desteğiyle yapılan yonga operasyonunda 20 hükümlü yakalandı

17 Şubat 2018 Cumartesi 17:37
Aranan hükümlülere şafak baskını

Adana'da hükümlüleri yakalamak için şafak vakti özel harekat polisi desteğiyle yapılan "yonga" operasyonunda 20 kişi yakalandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri "mala" karşı işlenen suçlardan dolayı hüküm giymiş ancak yakalanamayan şahısları yönelik çalışma başlattı.

Polis, hükümlülerin saklandığı yerleri belirledikten sonra da operasyon için şafak vakti düğmeye bastı. Polis, operasyonun adına da "mal canın yongasıdır" ata sözünden yola çıkarak "Yonga Operasyonu" adını koydu.Şafak vakti özel harekat polisinin de katılımıyla 300 polis, eş zamanlı olarak Seyhan, Çukurova, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinde yer alan adreslerde baskınlar yaptı. Özel harekat polisi, koç başlarıyla evlerin kapısını kırıp içeri girdi.

Evlerde yapılan aramalarda hırsızlık ve buna benzer mala karşı işlenmiş suçlardan hapis cezası alan 20 kişi yakalandı.

Çoğu uyuşturucu kullanıyormuş

Yakalanan Asli Ç., Turgay K., Yusuf A., Recep A., Serkan S., Bekir V., Yunus Ç., Engin E. Doğan, Ü., Suray, Doğan A., Kadir G., Üzeyir İ., Hüseyin A., Uğurcan K., Mahmut Y., Mehmet Y., Ahmet B., Bahiddin Ş., Mustafa G. ve Sinan Y., emniyette götürüldü. Burada hükümlüler işlemlerinin tamamlanmasından ardından adliyeye oradan da cezaevine götürüldü.

Hükümlülerin çocuğunun ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan haklarında suç kaydı bulunması da dikkat çekti.

Bu arada cezaevine gönderilenler arasında yer alan Asli Ç.’nin, hırsızlıktan 10 ayrı suç kaydı bulunduğu ve yargılandığı davalarda da 14 yıl 9 ay 5 gün hapis cezasına mahkum edildiği öğrenildi. Turgay K.’nın da yine aynı suçtan çok sayıda dosyasının bulunduğu bilgisine de ulaşıldı.
İHA

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