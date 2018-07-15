Aras Nehri'nde bir çocuk boğuldu  

Horasan içesinde meydana gelen olayda, serinlemek için Aras Nehri'ne giren çocuklardan İbrahim Sarıkaya (14) bir süre sonra akıntıya kapıldı. Suda boğulan İbrahim Sarıkaya’nın cesedi bulundu. Horasan Devlet Hastanesine kaldırılan Sarıkaya’nın cenazesi otopsi işlemleri için Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Öte yandan, ölüm haberini alarak hastaneye gelen çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi.