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Ardahan'da kar yağışı ulaşımı aksattı

Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrilen ve aralarında öğrenci servislerinin de olduğu 4 araç ekipler tarafından kurtarıldı.

16 Ekim 2017 Pazartesi 20:30
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Ardahan'da kar yağışı ulaşımı aksattı

Ardahan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrilen ve aralarında öğrenci servislerinin de bulunduğu 4 araç, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

Kentte etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

Kar kalınlığının 3 santimetreye ulaştığı ve ulaşımda aksamaların meydana geldiği şehirde, 3 ayrı yerde 2'si öğrenci servisi olmak üzere 4 araç kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Araçlarda bulunan öğrenci ve vatandaşlar, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Vali Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışı nedeniyle küçük çaplı sorunlar yaşandığını belirterek, "Şarampole düşen araçlara ekipler gecikmeden müdahale etti. Şimdilik ciddi bir sorunumuz yok. AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlara duyarlı olmaları talimatını verdim. Önümüz kış, sürücülerimizin bundan sonra daha tedbirli olmaları gerekiyor." diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 16.10.2017 21:03
Anahtar Kelimeler:
Ardahan ValisiKar YağışıArdahan
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