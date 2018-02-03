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Ares’ten yine kaçmadı

Kırıkkale’de narkotik köpeği Ares üç kişinin tutuklandığı uyuşturucu operasyonunda tuğla arasına saklanan uyuşturucu maddeyi bularak polislere kolaylık sağladı

03 Şubat 2018 Cumartesi 17:04
Ares’ten yine kaçmadı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şehirde uyuşturucu madde satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Bahşili ilçesinden il merkezimize girişte durdurulan ticari taksi içerisindeki yolcular D.Y. ve H.E.’den 500 gr poşet içerisinde esrar ele geçirildi.

Bunun üzerine yoğunlaştırılan çalışmalarda uyuşturucunun elde edildiği adreslere yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda narkotik köpeği Ares’in desteği ile tuğla arasına saklanmış vaziyette 400 gr esrar ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu maddeyi sağladığı şüphesiyle O.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen D.Y., H.E. ve O.A. ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
İHA

Anahtar Kelimeler:
KırıkkaleNarkotikKöpekUyuşturucuTuğlaPolis
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