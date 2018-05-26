Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
103235
ALTIN
197.827
DOLAR
4.7171
STERLİN
6.2889
EURO
5.5018

Arka koltuktan 800 bin dolar çıktı

Yakalanan sahte dövizlerin seri numaralarını takibe alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sahte para basarak esnaflar üzerinden paraları piyasaya süren şahsı yakaladı. Şüphelinin aracında yapılan aramada sahte 800 bin dolar ele geçirildi

26 Mayıs 2018 Cumartesi 17:36
Arka koltuktan 800 bin dolar çıktı

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yakalanan sahte dövizlerin seri numaralarını takibe alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte para basarak vatandaşı ve turistleri dolandıran H.T.’yi yakaladı. Şüphelinin aracında yapılan aramada 800 bin TL değerinde sahte döviz ele geçirildi. Zanlının sahte dövizleri aracının arka koltuğunun altına zulaladığı görüldü.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, seri numaralarını takibe aldıkları sahte paraların İstanbul üzerinden ülkeye dağıldığını belirledi. Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Jandarma ekipler, H.T. isimli şahsın imal ettiği sahte paraları, döviz büroları ve esnaflar üzerinden İstanbul’un çeşitli bölgelerinde piyasaya sürdüğünü tespit etti.

Sahte paraları piyasaya sürmeden önce depoladığı evi ve aracını tespit eden Jandarma ekipleri, şüpheliyi ve evini günlerce fiziki takibe aldı. H.T.'nin aracıyla sahte paraları piyasaya sürülmek üzere dağıtacağının tespit edilmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı.

Aracı takibe alan Jandarma ekipleri, aracın geçtiği güzergah üzerindeki cadde ve sokak çıkışlarını tutarak araç trafiğini kısa süreliğine durdurdu. Jandarma ekipleri tarafından durdurulan H.T.’ye ait araçta yapılan aramada şüpheli tarafından aracın arka koltuğuna zulalanmış vaziyette piyasa değeri 800 bin TL olan 2 bin 800 adet sahte döviz ile çok sayıda sahte çek ele geçirdi. Şüpheli H.T. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Havuza dökülen kimyasal zehirledi
Havuza dökülen kimyasal zehirledi
Küçük çocuk sulama kanalında boğuldu  
Küçük çocuk sulama kanalında boğuldu  
Habibler yolunda feci kaza: 3 ölü  
Habibler yolunda feci kaza: 3 ölü  
Asansör yere çakıldı
Asansör yere çakıldı
Kaza kurşunu şehit etti  
Kaza kurşunu şehit etti  
İnşaattan düşen genç yaşamını yitirdi
İnşaattan düşen genç yaşamını yitirdi
Gece bekçisi ölü bulundu  
Gece bekçisi ölü bulundu  
Akrabalar birbirine girdi: 3 ölü
Akrabalar birbirine girdi: 3 ölü
Kelepçeli baba kızını ağlattı
Kelepçeli baba kızını ağlattı

banner129

banner132

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim