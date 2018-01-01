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Arkası sağlam olmayan imam olamayacak

Diyanet İşleri Başkanlığınca, taşra teşkilatındaki sözleşmeli pozisyonlarına, sözlü sınavla 9 bin 500 personel alınmasına ilişkin ilan Devlet Personel Başkanlığının internet sitesinde yayınlandı.

01 Ocak 2018 Pazartesi 17:24
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Arkası sağlam olmayan imam olamayacak

Devlet Personel Başkanlığının internet sitesindeki ilana göre, Diyanet İşleri Başkanlığınca, taşra teşkilatındaki sözleşmeli pozisyonlara 3 bin Kur'an kursu öğreticisi, 6 bin imam hatip ve 500 müezzin kayyım alınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığınca belirtilen sözleşmeli pozisyonlara başvurmak için, İlahiyat Fakültesi, lisans mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP124, ön lisans mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP123, ortaöğretim mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak gerekiyor.

Öte yandan, müezzin kayyım kadrosuna başvuracak lise mezunları için hafızlık belgesine sahip, Kur'an kursu öğreticileri için de bayan olma şartı aranıyor. Kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
ImamDiyanetSınav
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