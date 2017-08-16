Arsa dolandırıcıları tutuklandı İstanbul Çatalca'da artan arsa dolandırıcılarına karşı operasyon düzenleyen polis, sahte kimlik kartları ile vekaletname düzenleyerek başkalarına ait arsayı müteahhitlere satmaya çalışan şebekeyi çökertti

İstanbul'da sahte kimlik kartları ile vekaletname düzenleyerek başkalarına ait arsayı müteahhitlere satmaya çalıştıkları ileri sürülen 4 dolandırıcı tutuklandı. Alınan ihbarı değerlendiren İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, bu yönde başlattıkları çalışma sonucu, Çatalca'da yer alan ve piyasa değeri 5 milyon lirayı bulan 30 dönümlük arsanın bir şebeke tarafından inşaat firmasına satılmak istendiğini tespit etti. Hazırladıkları sahte nüfus cüzdanıyla oluşturdukları vekaletname üzerinden firma yetkilileriyle ön sözleşme yapan ve devir işlemleri için Çatalca Tapu Sicil Müdürlüğü'ne gelen Tarkan K., Salih D., Murat S. ve Bayram S. adlı 4 zanlıyı tespit eden Mali Şube polisi, geçtiğimiz hafta bu şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan şüpheliler, dün adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli, soruşturma kapsamında çıkarıldıkları mahkemece “evrakta sahtecilik” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, dolandırıcılar güvenlik kameralarına takıldı. Görüntülerde sahte kimlikle şahsın arsa satışı yaptığı görülüyor. İHA